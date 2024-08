Verso Metz-Torino: tre risposte che dobbiamo ricevere dai granata

I segnali positivi nel primo vero grande test del precampionato granata contro il Lione ha portato una ventata di fiducia tra le file della squadra di Vanoli, il pareggio del giorno successivo contro il Bourgoin Jallieu, in cui hanno giocato coloro che contro il Lione avevano giocato poco o nulla, può essere considerato un passo indietro dal punto di vista del risultato mentre però continuano i progressi dal punto di vista fisico e del gioco. Questo pomeriggio alle 17 per il Torino c'è la partita della verità: l'ultimo match della tournée francese è infatti contro il Metz, appena retrocesso in Ligue 2. Contro i francesi, i granata devono vincere e convincere e dare delle risposte.