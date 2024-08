Verso Torino-Cosenza: probabili formazioni, ultime news e dove vedere la gara

Manca sempre meno all'esordio ufficiale del Torino di Paolo Vanoli. Oggi, domenica 11 agosto, alle 21.15, presso lo stadio Olimpico Grande Torino, il Torino debutterà in Coppa Italia contro il Cosenza. Per i granata sarà la prima partita della stagione e la posta in palio è il passaggio del turno: la vincente del match di questa sera tra Torino e Cosenza affronterà ai sedicesimi di finale l'Empoli. A seguire le probabili formazioni e un quadro generale su dove poter seguire la sfida in tv e streaming, oltre alle ultime news sulla gara.