Vojvoda post Torino-Cremonese 1-2: “Anche con Juric all’inizio abbiamo faticato”

Dopo Torino-Cremonese, amichevole che ha chiuso il ritiro di Pinzolo 2024, Mergim Vojvoda si è presentato ai microfoni dei media presenti per commentare il momento della squadra. Ecco le sue parole.

Senti come tuo questo ruolo di braccetto difensivo? "Un ruolo nuovo che devo certamente imparare, mi è già successo di giocare lì con mister Juric, ma ora c'è un altro discorso da seguire. Sono cose che mi piacciono e mi trovo bene, con la fiducia del mister credo che posso fare bene".

Ora un po' di riposo, poi la tournée in Francia. Siete pronti?"Preferisco giocare partite toste, che ti fanno entrare in clima campionato, servono a tutti. Speriamo di continuare così, fare bene ed essere pronti per la partita di Coppa".