Inter, esonerato Spalletti: in arrivo Conte

L’Inter ha ufficialmente esonerato Spalletti e compie così quella che ormai sembrava solamente una formalità, visto che nel futuro dei nerazzurri pare sempre più sicuro l’approdo di Conte. La società milanese ha resa nota la decisione con un tweet: “FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme“. Il tecnico toscano nei suoi due anni in nerazzurro ha riportato l’Inter in Champions League in entrambe le stagioni. La Gazzetta riporta inoltre che sarà domani la giornata per l’ufficializzazione di Conte, che firmerà un triennale da 9 milioni netti più bonus a stagione.