Bayeye-Reggina, c’è l’accordo per il prestito: ma manca l’ok di Ivan Juric

Nonostante il serio infortunio di Lazaro, un Singo non ancora in condizioni ottimali e un Ola Aina ancora fermo ai box, il futuro di Brian Bayeye sembra essere sempre lontano da Torino. Sull'esterno francese, cresciuto nel Troyes e prelevato in estate dal Catanzaro, è forte il pressing della Reggina: gli amaranto di Filippo Inzaghi lo gradirebbero come rinforzo per la fascia, e avrebbero già trovato l'accordo con il club granata per il prestito. Si tratterebbe quindi di un ritorno in Calabria per Bayeye, i cui numeri con il Torino finora parlano chiaro: zero i minuti giocati in campionato, appena 7' quelli disputati in Coppa Italia nel primo turno vinto per 3-0 contro il Palermo il 6 agosto 2022. Chiaro che Ivan Juric lo ritenga ancora troppo acerbo, e una soluzione in prestito appare la migliore per far fare esperienza al classe 2000; resta da capire se il tecnico croato, considerata la piena emergenza sugli esterni dove sono attualmente disponibili i soli Singo e Vojvoda, darà la definitiva approvazione per il trasferimento.