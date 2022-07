Calciomercato, Aina-Toro ai saluti? L’arrivo di Bayeye potrebbe essere un segnale

Il Torino è molto vicino a chiudere il secondo colpo di questa sessione di mercato estiva. Dopo aver ufficializzato il riscatto di Pietro Pellegri dal Monaco a titolo definitivo, il club granata - secondo quanto raccolto da Toro News nella giornata di ieri - ha chiuso per l'arrivo di Brian Bayeye , l'esterno del Catanzaro di nazionalità francese ma con origini congolesi. Il giocatore classe 2000 - salvo sorprese - lunedì effettuerà le visite mediche a Torino e poi si metterà a disposizione di Ivan Juric. Questa mossa di mercato potrebbe un segnale per Ola Aina: il fatto che il Toro sia vicino a chiudere per un altro esterno è la conferma di quanto Juric non sia stato soddisfatto di ciò che ha fatto vedere il nigeriano lo scorso campionato e per questo Aina potrebbe lasciare i granata in questa sessione di mercato.

"Da gennaio in poi non ho più giocato molto. Ci sono stati alti e bassi, ma penso di aver finito la stagione davvero bene. Ora vedremo cosa succederà questa estate. Ho solo un anno di contratto ancora: non sono sicuro di cosa accadrà" aveva detto proprio Ola Aina in un'intervista ad OwngoalNigeria.com circa un mese fa circa il suo futuro (QUI le dichiarazioni complete). C'è da ricordare che l'esterno granata ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2023: dunque il Torino dovrà decidere se venderlo in questa sessione di mercato, rinnovargli il contratto oppure rischiare di perderlo a parametro zero la prossima estate. Dopo un bell'inizio di stagione, Aina a gennaio è partito per la Coppa d'Africa con la sua Nigeria: una volta tornato a Torino non ha visto campo fino al 10 aprile, giorno in cui il tecnico granata dopo quasi quattro mesi lo ha schierato a gara in corso. Il feeling non eccezionale con Juric e l'esplosione di Vojvoda sulla fascia sinistra hanno fatto si che il nigeriano abbia trovato pochissimo spazio nella seconda parte di stagione. Ora il suo futuro potrebbe essere lontano da Torino.