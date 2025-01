Calciomercato Torino, ipotesi di scambio con la Fiorentina: Kouame per Sanabria

Come riportato da Alfredo Pedullà, prende quota un possibile scambio tra Torino e Fiorentina. Il club granata ha manifestato un forte interesse per Christian Kouame, attaccante classe 1997, il cui nome era già emerso nei giorni scorsi. Il profilo dell’ivoriano è particolarmente gradito al Torino soprattutto in vista di un possibile passaggio al modulo 4-2-3-1, che Vanoli sta utilizzando sempre di più. Questo sistema di gioco richiederebbe un vero esterno offensivo, ruolo che Kouame ha già ricoperto con successo sia a destra che a sinistra nel corso della sua carriera. Dall’altro lato, alla Fiorentina non dispiacerebbe la contropartita rappresentata da Antonio Sanabria. Il paraguaiano sembra ormai ai margini del progetto granata, come dimostrano i soli 9 minuti complessivi giocati nelle ultime tre partite. Per i viola, l’inserimento di Sanabria rappresenterebbe un’alternativa valida per rinforzare il reparto offensivo, affiancando o sostituendo Moise Kean. I contatti tra Torino e Fiorentina sono già stati avviati e c’è un reciproco gradimento per l’operazione. Tuttavia, rimangono ancora alcuni aspetti da definire, soprattutto per quanto riguarda l’accordo tra i diretti interessati. Le due società continueranno a lavorare per arrivare a una soluzione che possa soddisfare tutte le parti in causa.