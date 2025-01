Torino 2024/2025: tabellone calciomercato invernale e rosa attuale

Torino FC team picture during the Italian Serie.A, 2024/25 season, football match between Torino FC and SSC Napoli on 01 December 2024 at Stadio Olimpico Grande Torino, Turin Italy. Photo Nderim Kaceli

Le due principali notizie ufficiali di inizio mercato per il Torino hanno riguardato i rinnovi del direttore sportivo Davide Vagnati sino al 2027 e del centrocampista Samuele Ricci sino al 2028. Entrambe le notizie sono state ufficializzate dal club granata il 2 gennaio. In entrata non è accaduto ancora niente, non è ancora stato piazzato il colpo in attacco tanto atteso da tutti sotto la Mole dopo il grave infortunio di Zapata. Le uniche due ufficialità della prima settimana di calciomercato sono state relative alle cessioni di Marco Longoni in prestito al Bologna (ragazzo della Primavera) e di Bianay Balcot in prestito alla Triestina (club di Serie C, guidato da alcune settimane da Attilio Tesser). Sul fronte entrate naturalmente si attendono delle novità. Resta calda la pista Cesare Casadei del Chelsea. Per l'attacco al momento appaiono tre le opzioni: Christian Kouamé della Fiorentina, Beto Betancul dell'Udinese e Arthur Cabral del Benfica. Non bisogna poi dimenticare Marko Arnautovic e Giovanni Simeone, nomi circolati intorno al Torino nelle scorse settimane. In chiave uscite ci sono interessamenti dalla Russia per Ivan Ilic. Non impossibile appare un'uscita di Adrien Tameze a causa dello scarso minutaggio.