UFFICIALE – Amine Salama è un nuovo giocatore del Torino

Amine Salama è un nuovo giocatore del Torino. L'attaccante arriva dallo Stade Reims, dove ha giocato a partire dal 2023. Il giocatore può ricoprire sia il ruolo di prima punta che quello dell'esterno. Il francese approda in granata con la formula in prestito temporaneo e opzione per l'acquisto a titolo definitivo. A renderlo noto il comunicato depositato in Lega Serie A, poi l'ufficialità è arrivata anche tramite comunicato del club granata.

Il comunicato ufficiale

Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dallo Stade de Reims, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Amine Salama. Salama è nato a Parigi, in Francia, il 18 luglio 2000. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Montrouge, nel luglio 2022 è stato acquistato dal Dunkerque, squadra con cui ha esordito nel calcio professionistico. L'anno seguente si è trasferito all'Angers e ha debuttato in Ligue 1, il massimo campionato francese. Nella passata stagione ha vestito la maglia dello Stade de Reims fino a gennaio, per poi concludere l'anno in prestito al Caen. In questa prima di parte di stagione, al Reims, per lui 19 presenze tra campionato e Coppa di Francia.