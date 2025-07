Ritiro a Prato allo Stelvio, pomeriggio di riposo per il Torino: le prossime mosse

Procede a passo spedito il ritiro del Torino a Prato allo Stelvio. I granata sono arrivati in Val Venosta nella serata di lunedì. Negli scorsi giorni, poi, Baroni ha avuto modo di lavorare con i suoi nuovi ragazzi nelle quattro sedute tra mattina e pomeriggio. Anche nella mattinata di oggi, giovedì 17 luglio, l'ex tecnico della Lazio ha tenuto i granata per una seduta intensa di due ore abbondanti, tra esercitazione tecnico-tattica e lavoro in palestra. Così dopo cinque sessioni di allenamento di fila, adesso i ragazzi del Toro possono concedersi un pomeriggio libero, con la possibilità di riposare e staccare in vista della seduta di allenamento in programma per domani mattina. Ad allenarsi soltanto il portiere della Primavera Lapo Siviero e il terzo portiere della squadra Antonio Donnarumma. Gli allenamenti realizzati fin qui hanno visto alcune notizie positive, fra cui il ritorno - parziale - in gruppo di Duvan Zapata, il cui obiettivo è quello di essere reintegrato al 100% entro la fine del ritiro, previsto per il 26 luglio. Intanto Marco Baroni lavora con un organico adattato, soprattutto per quanto riguarda i ruoli assegnati agli esterni: così il Toro si muove sul mercato in quella direzione, con l'obiettivo di regalare all'ex tecnico del Verona un suo pupillo dei tempi scaligeri, Cyril Ngonge, già nel ritiro in provincia di Bolzano.