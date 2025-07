Oristanio vuole il Torino, passi in avanti: si può trovare l’accordo con il Venezia

Ngonge sì...ma poi? Al Torino non basta. Il capitolo esterni è molto ampio e questo già si sapeva all'inizio del mercato. Con il mancato riscatto di Elmas e l'obiettivo di arretrare Lazaro sulla linea dei difensori, tra le fila di Baroni è rimasto il solo Njie (che ancora deve tornare dall'infortunio) a comporre uno dei quattro nomi per gli esterni...e non uno dei titolari, vista l'inesperienza dello svedese. Il secondo sembra destinato a Cyril Ngonge, con Vagnati che è in chiusura per l'esterno destro di proprietà del Napoli. Trovato il titolare a destra, mancano ancora due profili per le posizioni più esterne sulla linea della trequarti. In questi primi giorni di ritiro, l'ex tecnico biancoceleste ha provato in quelle posizioni Balcot, Ciammaglichella, Cacciamani e Gineitis. I primi tre sono molto giovani, da sperimentare in stagione o da far crescere in prestito, mentre il lituano ha già dimostrato di non avere le caratteristiche adatte per fare l'esterno. In quest'ottica i movimenti di mercato del Torino sono ancora finalizzati a dare a Baroni materiale da schierare in quelle posizioni.