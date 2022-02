La classifica dopo la 27esima di A: Juric vede il Verona staccarsi dal Torino

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A in seguito alla gara del 27^ turno giocata in questo lunedì

Redazione Toro News

Con Atalanta-Sampdoria si conclude il 27esimo turno di Serie A. La partita è terminata 4-0 e la formazione di Gian Piero Gasperini sale a 47 punti, a -3 dalla Juventus momentaneamente in zona Champions - tenendo però in considerazione che la Dea ha una partita in meno, quella da recuperare contro il Torino - . Zero punti invece per la formazione blucerchiata che, con 26 punti, rimane nella parte bassa della classifica.

In attesa di sapere quando verranno recuperate le partite non disputate il 6 gennaio (LEGGI QUI), il Torino continua la lotta al nono posto insieme a Verona, Sassuolo, Empoli e Bologna (LEGGI QUI). In questo turno di campionato, la formazione granata e quella toscana però sono fermate rispettivamente da Cagliari e Juventus, dunque zero punti per entrambe le squadre che rimangono ferme a quota 33 e 31. Un solo punto, invece, per la prossima avversaria del Torino: il Bologna di Sinisa Mihajlovic. I rossoblù pareggiano fuori casa contro la Salernitana e rimangono così a -1 dalla formazione di Ivan Juric. Al contrario, vincono Sassuolo e Verona, che staccano da Torino, Bologna ed Empoli andando rispettivamente a quota 36 e 40. Con il sogno Europa ormai sfumato già da qualche giornata, alla formazione granata non resta che giocarsi questo mini "torneo" di metà classifica insieme alle altre quattro squadre: soprattutto Ivan Juric, come è noto, tiene molto ad arrivare davanti al Verona e vedere gli scaligeri scappare a quota 40 punti non gli farà particolarmente piacere.

La distanza dalla zona retrocessione, invece, rimane inalterata dato che sia il Torino che il Venezia - attualmente al terzultimo posto della classifica - hanno perso: i granata dunque restano a +11 dai lagunari. Ma questa situazione non riguarda da vicino la squadra di Ivan Juric, che ciononostante è chiamata a fare al più presto i 40 punti.