Il pezzo mancante

Torna un nuovo appuntamento con “Granata dall’Europa“, la rubrica di Michele Cercone

Michele Cercone Columnist

Per troppi anni il Toro è stato vittima della sindrome da coperta corta. Una lunga serie di mercati solo parziali e spesso basati su prestiti con diritto di ''non riscatto'' hanno minato le possibilità di costruire un progetto vincente. A turno, zone cruciali del campo si sono trovate scoperte e prive della qualità indispensabile per crescere. Quando c'era l'attaccante non c'era chi lo rifornisse di palloni giocabili, quando si è assemblata una difesa solida mancava la fase di costruzione. Persino il buon Toro di Mazzarri, che aveva trovato la quadra in difesa e in cui giocava un portiere fuoriclasse, è stato zavorrato da un centrocampo non all'altezza. Altra conseguenza nefasta della sindrome da coperta corta è stata la costante mancanza di ricambi e l'estrema leggerezza delle nostre panchine. L'ampia maggioranza dei giovani su cui si è scommesso ha fallito il test, mentre la politica al risparmio dell'usato sicuro si è tradotta piuttosto in un serie di ''bolliti a fine corsa'' il cui contributo alla causa è stato davvero minimo. Si aggiunga che gli investimenti più onerosi sono stati non proprio azzeccati (qualche esempio: 22 milioni per Verdi, 14 milioni per Zaza, 12 milioni per Niang e 11,5 per Meite) e hanno piombato le casse societarie per gli anni successivi.

Dall'arrivo di Juric sembra essersi prodotto un cambiamento di atteggiamento da parte della società. Non solo si è abbandonata la politica dei prestiti, ma si è anche fatta la scelta di puntare su giocatori già in rampa di lancio come Ricci, Ilic e Schuurs, investendo cifre considerevoli. I risultati di questa nuova filosofia sono sotto gli occhi di tutti: la squadra, pur tra fisiologici alti e bassi, continua a crescere e a diventare più solida. Ad accelerarne la crescita e a renderla più consistente è stato l'arrivo di un pezzo pregiato come Duvàn Zapata, che è stato il catalizzatore di un processo che senza di lui avrebbe necessitato di molto più tempo. Dopo un inizio balbettante, e dopo che il mister ha avuto l'intelligenza di mettere in discussione alcune sue convinzioni, il Toro sembra aver intrapreso un percorso nuovo e promettente. Col passare delle gare si è visto sempre più chiaramente come l'innesto di Zapata abbia improvvisamente aiutato a sistemare tasselli che prima sembravano non coincidere. La sua capacità di cercare e tenere palla sui lanci di Milinkovic o della difesa da' più tempo ai centrocampisti per posizionarsi in fase d'attacco o per aggredire alti nella fase di recupero. Il suo apporto da veterano scafato è cruciale nei minuti finali delle partite. Sanabria, liberato dal compito di fare sempre a sportellate con i centrali, si muove più efficacemente e svaria anche in fase di costruzione, aprendo più spazi sulle corsie laterali. Il valore aggiunto di Zapata si vede anche in difesa, dove la sua fisicità sta aiutando a trovare maggiore solidità sui calci piazzati. Del suo fiuto del gol, poi, parla la classifica dei marcatori del Toro. Del suo essere una splendida persona, parlano le sue lacrime oneste.

LEGGI ANCHE:Meriti di più

Restano ancora tante cose da sistemare in questa formazione, che è lontana dall'essere ben assemblata, ma l'arrivo di Zapata ha portato un'aria nuova, di cui hanno beneficiato tutti, Juric per primo. Attorno a quello che è stato per anni il pezzo mancante, si puo' adesso costruire un progetto vero, affinando gli ottimi potenziali che già ci sono, completando la squadra nei ruoli ancora scoperti, e creando una vera rosa di sedici giocatori. Per come orientarsi nelle scelte dei futuri giocatori del Toro, citofonare Duvàn.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.