Due buone notizie in un mare di non notizie per questo Toro

Dalla scorsa puntata di La Scossa Granata ci sono due buone notizie sul Toro, purtroppo affogate in mezzo ad una serie di non notizie. La prima buona notizia è che il precampionato dei ragazzi di Vanoli si è chiuso con un rotondo 3-0 sul Metz, squadra di serie B francese. La squadra sembra finalmente crescere e si sono visti sprazzi di bel gioco, con fraseggi e schemi corali, come in occasione del 1° gol, molto bello, di Zapata. La seconda buona notizia è che, con la presentazione della nuova maglia da gara per i match in casa (granatissima), la numero 10 è stata affidata a Nikola Vlasic.

Il croato ha detto una cosa molto interessante che lascia ben sperare, non solo sulla sua ripresa: "Con il gioco di Vanoli posso essere più pericoloso? Credo di sì, con Juric dovevo seguire il mio uomo ovunque, anche fino alla nostra area, con Vanoli potrei perdere meno energie rispetto a prima. Però vedremo, voglio tornare in campo". Fine delle buone notizie. Perché, anche se si vede che i ragazzi seguono Vanoli senza se e senza ma, mancano ancora troppe pedine per completare la squadra, e non si è sbloccato ancora nulla dopo gli arrivi di Paleari, Coco e Adams. La formazione titolare contro il Metz, infatti, è stata Vanja, Vojvoda, Coco, Masina, Bellanova, Linetty, Ricci, Ilic, Lazaro, Zapata, Sanabria.

Vojvoda e Masina, riserve lo scorso anno, sono promossi titolari per assenza di alternative, mancando due centrali. Sulla fascia di sinistra continua a giocare Lazaro, pur autore di un bel gol, per mancanza (cronica) di un esterno mancino. La speranza è sempre che si completi urgentemente l'organico, ma il timore è che si arriverà alla fine del calciomercato, a campionato largamente iniziato, per spuntare qualche offerta in saldo. Al contrario, occorrerebbero i tre giocatori mancanti entro la settimana. Ma non accadrà. Si continua a parlare di contatti positivi con l'Union Berlino per Robin Gosens. L'affare con lo Zenit per Ilić è ancora in stand-by a causa di problemi legati alle commissioni con gli agenti del giocatore. Per Raoul Bellanova, e mentre scriviamo il suo nome ci tremano i polsi, ad oggi non sono pervenute offerte ma sono interessate Roma e Aston Villa.

Sembra inverosimile che, dopo la dolorosa cessione di Buongiorno, si possa vendere l'esterno della Nazionale, ma meglio fare i debiti scongiuri. Dopo la bocciatura di Vanoli, il Toro sarebbe lavorando alla cessione di Sanabria. Il paraguaiano piace al Napoli, e si torna a parlare di un possibile scambio con Simeone. Pessime notizie su Peer Schuurs, sottoposto ad intervento artroscopico al ginocchio sinistro a Londra. Il centrale olandese dovrà affrontare un percorso di riabilitazione, ma non è ancora sicuro il tempo previsto per il recupero. I più pessimisti dicono che possa tornare in campo non prima di 5 mesi. Se così fosse, lo rivedremo nel 2025.

