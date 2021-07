Un difensore chiamato Trincea

Nel segno del Toro / Torna la rubrica di Stefano Budicin

Angelo Cereser nasce a Eraclea il 6 aprile del 1944. Abile e grintoso, ancora oggi lo si ricorda come uno dei più grandi calciatori granata di tutti i tempi. Fin da piccolo dimostrò di essere appassionato del pallone, oltre che talentuoso. Cominciò a farsi le ossa nelle giovanili del San Donà, con cui esordì in prima squadra nel campionato di serie D.

Appena diciottenne, viene scelto dal Torino nel 1962, ed entra in campo in qualità di difensore. A parte una breve parentesi con il Bologna, la maggior parte della sua carriera professionistica è legata al club piemontese.

Nella stagione '70-'71, il tecnico Cadè scelse di affidare a Cereser l'onere di calciare i rigori. Malgrado Trincea non spiccasse certo per avere due piedi capaci di tirare delle mine con una precisione da chirurgo. Anzi, veniva spesso detto che avesse i "piedi ferri da stiro". Quando venne il momento di calciare i rigori, però, Cereser ne centrò quattro su quattro, in una specie di frenesia miracolosa. Il primo lo inflisse al Varese, portando il Toro a vincere 3 a 1. Il secondo e il terzo ai bianconeri in occasione di un derby, finito 3-3. Per l'occasione, un compagno di squadra si chinò di fronte a lui e mimò il gesto di lustrargli le scarpe. L'ultimo rigore lo calciò contro il Verona, assicurando una vittoria che permise ai granata di evitare la retrocessione.