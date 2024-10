Il re è nudo

Nuovo appuntamento con "Prima che sia troppo Tardy", la rubrica su Toro News di Enrico Tardy: "La storia di Cairo è a noi nota, gli strali e le colpe degli insuccessi ricadono sul tecnico di turno..."

Enrico Tardy Columnist 21 ottobre 2024 (modifica il 21 ottobre 2024 | 22:01)

Torello formato groviera esce sconfitto a Cagliari forse immeritatamente ma poco conta. Una difesa che subisce due o tre gol a partita terrorizza il tifoso più ottimista ed accecato. Tutto ciò non nasce da combinazioni astrali sfavorevoli: una squadra giunta decima lo scorso torneo ha perso i suoi due giocatori migliori perché ceduti, l'attaccante più prolifico causa infortunio, un difensore di piede sinistro affidabile per la nostra dimensione svincolato. Alla "fiera dell'est" come cantava Branduardi, per due soldi e scarso acume sono stati acquistati calciatori dalla cifra tecnica modesta e forse, oltretutto, non predisposti tatticamente a certi moduli. È semplicemente ridicolo parlare di ambizioni che vadano oltre la permanenza in Serie A, stando così le cose!

Non sappiamo marcare gli avversari, meglio, non li marchiamo, in area ogni azione è un pericolo od un gol. Le prime giornate, per una serie di congiunture che tutti abbiamo capito, abbiamo portato a casa punti ad oggi benedetti, terminata quella fase i nodi sono venuti drammaticamente al pettine. Ebbene sì, questa notte mi è riapparso il fantasma del maestro Giampaolo che insegnava calcio mentre prendeva gol a raffica... La storia di Cairo è a noi nota, gli strali e le colpe degli insuccessi ricadono sul tecnico di turno e temo che sarà così anche questa volta nel caso in cui la crisi perduri.

LEGGI ANCHE: Scricchiolii

Quel che è certo è che Vanoli deve provare a trovare delle soluzioni. Tolga, aggiunga, cambi modulo ma si copra difensivamente, diversamente non ne verremo a capo. Sì certo, sono pessimista, va bene, accetto la critica. In fondo il vero problema del Toro sembrano essere i tifosi, prendiamone atto, cosa pretendiamo? Gli allenatori ci fanno il dito medio, i calciatori ci insultano a Superga, anche Aldo Grasso ci ha indicato come "il problema" del Toro. Il re è nudo, evviva il re!

LEGGI ANCHE: Doing a Bradbury

Avvocato penalista, appassionato di calcio (ha partecipato al corso semestrale di perfezionamento in diritto e giustizia sportiva presso Università di Milano), geneticamente granata, abbonato al Toro da circa trent’anni.

Disclaimer: gli opinionisti ospitati da Toro News esprimono il loro pensiero indipendentemente dalla linea editoriale seguita dalla Redazione del giornale online, il quale da sempre fa del pluralismo e della libera condivisione delle opinioni un proprio tratto distintivo.