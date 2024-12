Tutto chiede salvezza

Già da alcune giornate è iniziato il conto alla rovescia per raggiungere gli agognati 40 punti quota di regola sinonimo di permanenza in serie A ed a Marassi il punticino conquistato ci ha consentito, in quest'ottica, di muovere la classifica. Partita mediocre, errori tecnici elementari, unica nota di pallida soddisfazione un certo impegno collettivo (Sanabria a parte). Abbiamo realizzato due gol nelle ultime settime partite, una miseria, creiamo pochissime occasioni, i nostri esterni combinano poco e se fanno qualcosa avviene esclusivamente durante un tempo gioco perché poi scoppiano (mistero spiegabile solo con una scarsa intensità e quantità di allenamento).

Se davanti il vuoto lasciato da Zapata è veramente abissale durante la soporifera esibizione riflettevo sulla fallimentare campagna acquisti dei quest'anno che non consente di annoverare un buon calciatore che sia uno. Pedersen si impegna ma non è da serie A, Sosa si è visto poco e quel poco è stato tristanzuolo, Walu ha una cifra tecnica insufficiente, Coco ha un minimo di mestiere ma fisicamente fatica contro attaccanti possenti, Adams con qualche spazio in più (come quando c'era Duvan) qualcosa potrebbe combinare, diversamente si è adeguato alla mediocrità generale. E non mi rincuora certo pensare ai 30 milioni l'anno scorso spesi tra Ilic e Vlasic...

Contro l'Empoli sarà una gara molto difficile, i toscani sono una squadra che corre molto e bene, con alcuni giovani in gamba e tutti simultaneamente in fase di crescita, con un entusiasmo invidiabile. Abbiamo urgenza di un successo, oltre che per la classifica, per ricreare un briciolo di buon umore e di fiducia indispensabili per sopravvivere decentemente a questa complicata stagione. Dopo che la vicenda sulla cessione della società è arrivata ad un passo dall'implosione dobbiamo almeno sperare in qualche piccolo miglioramento nei risultati, giusto per non concludere la stagione in psicoterapia...