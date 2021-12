Giovedì sera alle 21:00 Sampdoria e Torino si sfideranno in Coppa Italia per conquistare l'accesso ai quarti di finale della competizione. Ivan Juric ha già annunciato che farà ampio turnover, perché è soddisfatto dell'impegno dei suoi in allenamento. Si rivedranno così tanti volti dal primo minuto, da Berisha a Izzo oltre a Mandragora, Rincon e Zaza. Qualche dubbio però rimane. In mezzo il venezuelano si gioca il posto con Baselli, in avanti Zaza con Sanabria e sulla destra Vojvoda con Aina. In difesa Zima prova a insidiare Izzo, ma il campano parte favorito.