Archiviata la sconfitta di Coppa Italia, sul cammino del Toro si presenta subito la sfida all'Udinese che è anche scontro diretto per il settimo posto. Per l'occasione Juric recupera Djidji, ma deve fare a meno di Ilic e Radonjic, oltre a Zima e Lazaro.

In mezzo al campo non ci sarà Ilic, assente per una contusione alla caviglia. Al fianco dell'intoccabile Ricci, si dovrebbe vedere ancora una volta Linetty, favorito nel ballottaggio con Adopo. Per quanto riguarda le corsie laterali, Aina dovrebbe prendersi una maglia sulla destra con Vojvoda sul versante opposto.