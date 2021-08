Calciomercato Torino: Losomba in prova in Primavera, sfuma Carrà

I granata devono rinunciare al fantasista dell'Atalanta, che blocca il trasferimento al Toro nonostante la volontà del giocatore

CARRÀ - Non è andata a buon fine invece la trattativa per Giuseppe Carrà. Per l'ex ala della Spal sembravano esserci tutte le carte in regola per una trattativa veloce visto che lo stesso ragazzo era entusiasta all'idea di poter passare in granata. Il Torino ha fatto tutto quello in suo potere per regalarlo a Coppitelli, ma a sparigliare le carte è stata però l'Atalanta, società che detiene il cartellino di Carrà. La Dea ha fatto capire di non aver intenzione di far partire l'esterno offensivo verso Torino. Sul ragazzo è forte anche l'interesse della Fermana ed è lì che vorrebbe mandare Carrà l'Atalanta.