Calciomercato, fatta per Baeten: è già a Torino, si aggrega alla Primavera

L'attaccante belga sbarca a titolo definitivo

Affare fatto per Thibo Baeten, attaccante nato nel 2002 del NEC Nijmegen, che sbarca al Torino a titolo definitivo. Vi avevamo riportato nelle scorse ore l'interesse confermato per la giovane prima punta belga: ma siamo molto più avanti visto che il ragazzo è già a Torino per aggregarsi con la Primavera. Ha svolto le visite mediche in mattinata ed è pronto a unirsi alla squadra di Federico Coppitelli: tutto pronto per la sua nuova avventura, Baeten è ormai un calciatore del Torino.