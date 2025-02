Torino, il punto sul weekend di giovanili e femminile: risultati e classifiche

Il weekend del Settore giovanile maschile granata porta con sé tante soddisfazioni e qualche piccolo rammarico. Intanto c'è il ritorno alla vittoria della Primavera, autrice di una prova ottima contro l'Inter, battuto per 3-0. Poi ci sono i percorsi di assoluto livello che stanno portando avanti Under 18 e Under 17, entrambe in lotta per la vetta dei rispettivi campionati. Cade invece l'Under 16, che non riesce a rialzarsi contro il Sassuolo. Un punto infine per l'Under 15, sempre contro i neroverdi. Di seguito il resoconto relativo al maschile e successivamente quello dedicato al Femminile.