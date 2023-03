Primavera 1, la classifica dopo il derby: il Toro vola per una notte al 2° posto

Il Torino Primavera ha stravinto il derby di categoria con la Juventus di Montero (QUI LA CRONACA). Dopo quattro anni la Primavera del Torino torna a vincere il derby contro la Juventus. Succede tutto nel secondo tempo, quando i granata passano addirittura sul 3-0 prima del gol della bandiera di Yildiz. Vittoria meritata per i ragazzi di Scurto che hanno giocato un'ottima partita mettendo in difficoltà i bianconeri. I granata salgono a quota 41 e passano una notte al secondo posto che porterebbe in semifinale scudetto. I bianconeri, invece, rimangono a quota 39 e vengono superati. Il campionato è ancora apertissimo. Questa gara valeva come anticipo per il 23esimo turno del campionato Primavera 1 dopo la sfida tra Bologna e Milan delle 16, vinta di misura dai rossoneri.