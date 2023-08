Primavera, al via la seconda settimana di ritiro: in programma tre amichevoli

Prima settimana di ritiro archiviata per la Primavera. Al via la seconda con tre amichevoli in programma

Irene Nicola Redattore

Continua la preparazione estiva del Torino Primavera. I granata di Giuseppe Scurto hanno archiviato la prima settimana di ritiro a Cuneo e le prime due amichevoli contro Centallo e Alba Calcio. Ora si sono addentrati nella seconda, che riserverà altre sedute e numerosi incontri amichevoli.

Torino Primavera, archiviata la prima settimana di ritiro — Il Torino Primavera ha iniziato a lavorare settimana scorsa in ritiro, pur senza i giocatori che Ivan Juric aveva aggregato a Pinzolo insieme alla Prima squadra. Assenze pesanti, dall’infortunato Njie a Ciammaglichella, Savva, Dembelé, Dellavalle e Silva, tutti volti già decisivi nell’ultima stagione. Scurto ha potuto comunque lavorare con il resto del gruppo, accogliendo la new entry Mendes e iniziando a visionare i ragazzi saliti dall’Under 18. Nella prima amichevole si sono distinti Ansah e Ruszel nell’8-0 contro il Centallo (QUI ulteriori dettagli). La seconda contro l’Alba Calcio ha visto di nuovo prevalere il Torino, questa volta per 2-0: in gol Ansah e proprio il nuovo arrivato Mendes. Scurto sta già facendo lavorare il gruppo ad alta intensità, aspetto su cui continuerà a insistere anche negli ultimi giorni di ritiro.

Torino Primavera, il programma della settimana — Per i granata si prospettano giorni impegnativi con ben tre amichevoli in una settimana. Domani, mercoledì 2 agosto, la Primavera granata si metterà alla prova nella sfida contro l’Asti. Poi tornerà in campo per altre due amichevoli nelle giornate di venerdì e sabato, rispettivamente contro Chieri e Perugia. Al termine di queste i granata faranno rientro a Torino, dove proseguirà la preparazione in vista degli ultimi impegni non ufficiali e del Memorial Mamma e Papà Cairo, in programma il 10 e l'11 agosto.