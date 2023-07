Torino Primavera, stagione nuova e stessi dettami. Otto gol nella prima uscita

È iniziata la stagione anche per la Primavera del Torino, che da giorni lavora a Centallo per preparare la nuova annata. Oggi è andata in scena la prima uscita stagionale contro la rappresentativa di Centallo, terminata 8-0. Un test attendibile fino a un certo punto perchè Scurto non ha avuto a disposizione tanti dei possibili futuri titolari come Njie (che sta recuperando dall’infortunio), Dellavalle (capitano designato della prossima stagione), Ciammaglichella, Savva, Dembelé e Silva (in ritiro con la prima squadra). Dalla prossima stagione il campionato Primavera passerà da essere un Under 19 a un Under 20, quindi i 2004 non saranno fuoriquota e per questo potrebbero anche rimanere alcuni dei volti ora con i grandi a Pinzolo. Altri, invece, sono a Centallo.