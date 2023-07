UFFICIALE: Rodrigo Mendes è un nuovo giocatore del Torino

Rodrigo Mendes sarà un rinforzo per la Primavera granata: arriva a titolo definitivo, il club portoghese manterrà una percentuale sulla futura rivendita. Classe 2005, è un difensore centrale e nella scorsa stagione ha vestito la maglia della formazione Under 19 del Belenenses e quella dell'Under 18 portoghese. Si tratta dunque di un colpo in prospettiva per il Torino, il giocatore partirà infatti con la Primavera ma sarà valutato anche da Juric, che in futuro potrebbe aggregarlo alla prima squadra in caso di segnali positivi. Ad ufficializzare l'affare è stato il Belenenses con un comunicato ufficiale.