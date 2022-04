Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-H. Verona: Stenio e Rosa in attacco

Gli undici titolari scelti da Zeoli e Corrent per il match tra granata e gialloblù

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Torino-Hellas Verona. Zeoli (che oggi sostituisce Coppitelli in panchina) e Corrent hanno scelto gli undici giocatori a cui affidarsi dal primo minuto per il match che avrà inizio alle ore 11 allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella. Zeoli sceglie il 3-5-2, con Ciammaglichella ed Angori sulle fasce, e con Stenio e Rosa in attacco.