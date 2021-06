Primavera, oggi Sampdoria-Torino: le probabili formazioni e dove vederla

Oggi ultima giornata del campionato Primavera, I granata contendono al Bologna l'ultimo posto utile per conquistare la salvezza diretta

La regular season del Campionato Primavera giunge oggi al termine. Alle 15 sono in programma tutte le gare dell'ultima giornata di questo lungo campionato, interrotto in autunno a causa del Covid. Molti verdetti sono ancora da decidere, ma quello che più interessa da vicino il Torino è quello relativo all'ultimo posto disponibile per la salvezza diretta. I granata, impegnati oggi alle 15 a Bogliasco contro la Sampdoria, se lo contenderanno con il Bologna, che invece giocherà in casa con la Roma. Le due formazioni hanno gli stessi punti in classifica, ma in virtù degli scontri diretti, la squadra di Coppitelli, in caso di arrivo a pari punti con i rossoblù, sarebbe davanti. Quindi, per il Torino Primavera, oggi, l'obiettivo è fare almeno lo stesso risultato degli avversari, per conquistare la salvezza diretta ed evitare un sanguinoso play-out con la Lazio.