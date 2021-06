Primavera, tra semifinale e salvezza: ultimi 90′ di fuoco per Torino e Sampdoria

Coppitelli ritrova Spina al centro della difesa ma deve valutare le condizioni di Savini e Karamoko

Novanta minuti che valgono ben più di una stagione. Quella in programma domani a Bogliasco alle ore 15 sarà come una finale per la Primavera del Toro, che si giocherà la possibilità di centrare una salvezza diretta che per lunghi tratti del campionato è parsa un miraggio più che una possibilità concreta. Per questo si può dire che i granata avrebbero firmato per arrivare all'ultima giornata consapevoli di essere padroni del proprio destino: in caso di successo il mantenimento della categoria sarà matematico (complice anche la riforma del campionato che ha ridotto le retrocessioni da tre a due). E in ogni caso il Bologna per superare i granata e salvarsi direttamente dovrà fare almeno un punto in più nella difficile sfida contro la Roma, anch'essa in lotta (anche se più attardata) per la semifinale scudetto. A differenza di quanto accaduto nella penultima giornata, c'è da sottolineare che tutte le gare si giocheranno in contemporanea. Sarà quindi molto difficile fare calcoli, anche se si può immaginare che la panchina granata troverà il modo di farsi aggiornare in tempo reale su quello che accadrà in Bologna-Roma.