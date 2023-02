Primavera, Torino-Cagliari, le formazioni ufficiali: esordio per Barzago

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Torino-Cagliari, gara valevole per la 18esima giornata del campionato Primavera 1. Tra le fila del Torino, Scurto rischiera Passador tra i pali, mentre la difesa a 4 è composta da Dembele, Dellavalle, N'Guessan e Opoku. In mediana si rivede Ruszel, che agirà al fianco di Weidmann e Barzago (esordio in maglia granata per quest'ultimo), mentre in attacco dal 1' c'è Dell'Aquila con Njie ed Ansah.