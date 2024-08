Torino, dalla tripletta alle parole di Cairo: Njie è già protagonista

Njie, tripletta in sette minuti e un Memorial Cairo da protagonista: segnali per la nuova stagione

Irene Nicola Redattore 9 agosto 2024 (modifica il 9 agosto 2024 | 12:05)

Sette minuti e tre gol: contro il Milan la scena se l’è presa tutta Eybi Njie. Reduce dal precampionato in prima squadra sotto la guida attenta di Paolo Vanoli, lo svedese si è rivisto ieri in Primavera con Felice Tufano in occasione del Memorial Mamma e Papà Cairo. Gli spettatori hanno assistito a un Njie in grande spolvero, capace di esaltarsi con una tripletta nel giro di sette minuti.

Torino, Njie si esalta da seconda punta — Njie ha lavorato a lungo sul 3-5-2 in estate a Pinzolo e poi in Francia con Vanoli. Già abituato agli allenamenti in prima squadra dall'anno scorso quando chiamato in causa da Juric, Njie si è messo nuovamente in gioco con Vanoli in un nuovo modulo. Il ruolo di seconda punta sembra calzargli a pennello. Segnali positivi erano arrivati già a Pinzolo con la rete siglata in amichevole alla Virtus Verona, le sensazioni si sono riconfermate anche al Mamma Cairo quando Njie, sceso in Primavera, ha saputo fare la differenza.

Torino, Njie in Primavera per diventare leader e trovare continuità — La prestazione di Njie al Mamma e Papà Cairo ha attirato anche l'attenzione di Urbano Cairo. Il presidente granata ha speso parole d'elogio per l'attaccante svedese: "Njie ha fatto cose spettacolari. Se soltanto capisce il potenziale che ha e rimane umile, è una risorsa. Io a Pinzolo quando era in ritiro con la prima squadra gliel’ho detto: se non diventi un giocatore io ti vengo a prendere dovunque tu sia". Anche Njie quindi deve alzare l'asticella. Resta da capire se l'attaccante granata rimarrà in Primavera un altro anno ancora. Qualora così fosse, la sfida di Njie sarebbe trovare continuità e diventare leader, dimostrando un cambio di passo rispetto allo scorso campionato dove a mancare era stata proprio la continuità. Nulla gli vieterebbe poi di affacciarsi in prima squadra visto che Njie si è già messo in mostra in ritiro, almeno per quanto riguarda l'allenamento. La strada intrapresa al Memorial Cairo intanto è quella giusta, il resto verrà con il lavoro.