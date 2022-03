Torino Primavera, Genoa dominato: ora però serve ritrovare il feeling col gol

Il passaggio al 4-2-3-1 consente ai granata di essere più coperti e di creare tante occasioni, ma ora servono i gol e i tre punti

RISULTATI - Dominare e non vincere non può che lasciare l'amaro in bocca. Lo ha detto Federico Coppitelli nel postpartita, commentando una gara che il Torino ha sempre avuto tra le mani, senza però riuscire a trovare la via per ottenere i tre punti. Un qualcosa che per i granata sta diventando una costante in un 2022 che fin qui conta solo la vittoria contro il Pescara. Alla squadra di Coppitelli serve ritrovare il feeling con il successo, per poter lottare insieme alle altre contendenti per la zona playoff, distante 5 lunghezze. L'obiettivo è alla portata della squadra, che se l'è giocata ad armi pari con tutti, ma la continuità è fondamentale. E i punti raccolti nelle prime cinque giornate del girone di ritorno - 6 in 5 partite (3 pareggi con Roma, Empoli e Genoa; 1 vittoria con il Pescara; 1 ko col Milan) hanno rallentato la corsa.