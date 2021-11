Torino Primavera, Stenio out per un’altra settimana: la squadra c’è

Il Torino Primavera torna ad affacciarsi in alto in classifica, il quarto posto è il frutto del lavoro di Coppitelli e della squadra

Contro la Spal la Primavera del Torino ha vinto uno scontro importante e si è appropriata di un quarto posto in classifica che dà lustro e morale alla squadra di Coppitelli. Se poi si pensa che il successo è arrivato senza due elementi chiave come Anton (in difesa al suo posto è stato adattato Savini) e Stenio, si comprende quanto sia importante il risultato di Ferrara. Se il difensore rientrerà, diverso il discorso del brasiliano. La Primavera del Torino riabbraccerà Stenio probabilmente tra due settimane, perché rimasto fuori per una lesione muscolare.

FUTURO - Così il Torino è tornato in alto nel campionato Primavera. Dopo due stagioni in cui i granata non si erano mai affacciati così in alto. La classifica è molto corta e i valori delle squadre si equivalgono, quindi in questa fase i granata dovranno essere bravi ad avere continuità di risultati. Così non verrebbero sballottati da una parte all'altra della graduatoria. Contro il Napoli dell'ex Frustalupi domenica mattina ci sarà la prima occasione per confermarsi in alto e fare uno step in più. Sarà una partita in cui Coppitelli avrà da fare i conti con assenze pesanti. A Ferrara però il Torino ha dimostrato di essere squadra vera.