Under 18, Asta post Torino-Sampdoria 3-3: “Col cambio modulo avevamo rimontato”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Torino Under 18 in seguito al pareggio odierno ottenuto con la Sampdoria

Al termine del match contro la Sampdoria, il tecnico dell'Under 18 del Torino, Antonino Asta ha commentato così il pareggio della sua squadra: "Sull'1-2 abbiamo cambiato assetto e siamo arrivati al 2-2 e poi al 3-2. Siamo passati dal 4-3-1-2 al 4-4-2 facendo due gol e ormai la partita era finita ma purtroppo abbiamo preso gol nel finale, non c'entrano gli assetti. Non vorrei che passasse in secondo piano il percorso fatto fino ad ora, io sono contentissimo perché so che squadra ho e ci sono dei ragazzi che sono nella categoria giusta per cercare di arrivare in Primavera, ci sono ancora alcune lacune ma ci sta per me è normale. Sappiamo che gruppo è questo ma non posso non essere felice solo per un pareggio all'ultimo, gli errori li faremo e andremo avanti ancora così. Un'annata come questa dei 2004 che in tutto il settore era quella un po' in difficoltà, adesso sta crescendo e sono contento, pur sapendo che ci sono lacune evidenti ma si va avanti. Il mio lavoro quotidiano è questo di far migliorare tutti per andare in Primavera fermo restando che anche i risultati sono positivi contando da dove siamo partiti".