Auguri a Enzo Bearzot, ex difensore granata

Figurine / Il 26 settembre 1927 nasceva l'ex difensore granata Enzo Bearzot

Nato il 26 settembre 1927 ad Aiello del Friuli, Enzo Bearzot è stato un giocatore del Torino dal 1954 al 1956, ed allenatore granata dal 1964 al 1967. Cresciuto nelle giovanili della squadra della sua città, nel 1946 esordisce in Serie B con la maglia della ProGorizia. Due anni dopo, viene notato dall'Inter , nel quale rimase per 3 stagioni, finché non passa al Catania nel 1951, in Serie B, con il quale totalizzò 95 presenze e 5 reti. Nel 1954 diventa un giocatore del Torino, ancora marchiato dalla tragedia di Superga del 1949 e che puntava a tornare "Grande", dove rimase per due stagioni. Nel 1956 torna all'Inter e una stagione dopo ritorna nel club piemontese, dove termina la sua carriera da giocatore per intraprendere poi quella da allenatore. Nella sua carriera da tecnico, ha allenato anche le giovanili della società granata, dal 1964 al 1967, quando poi, un anno dopo, passò al Prato. In maglia granata, Enzo Bearzot ha collezionato 229 presenze e 8 reti.