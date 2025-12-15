Willie Peyote su Cairo: «Ha fatto il suo tempo, ha inquinato l’ambiente granata»

Il tema della contestazione alla proprietà del Torino Football Club, rappresentata dal presidente Urbano Cairo, accompagna il tifo granata da diversi anni. Un malcontento accentuatosi soprattutto nelle ultime due stagioni, ma presente nella piazza fin dalle prime annate della sua presidenza. Tutti ricordano l’arrivo di Gianluca Petrachi nel dicembre 2009, accolto da un clima di dissenso verso i vertici societari che si riflette ancora oggi, ora che si è riaperto un nuovo ciclo con il direttore salentino. Una continuità segnata da numerosi cambi di giocatori e allenatori, ma anche da un mutamento costante del clima attorno alla squadra. Dubbi e riflessioni sulle modalità di espressione del dissenso sono stati al centro anche del confronto che ha preceduto la sfida con la Cremonese tra i gruppi organizzati e il resto della tifoseria. Un dialogo che ha portato a un atto di autocoscienza collettiva, legato alla difficoltà di far emergere una posizione unitaria. La contestazione, però, è destinata a proseguire, pur senza far mancare il sostegno alla squadra. Lo scollamento tra società e tifoseria coinvolge anche Willie Peyote, probabilmente il tifoso granata più noto nel panorama dello spettacolo, che si è detto pienamente favorevole all’ipotesi di una cessione da parte di Cairo: «Totalmente. Sono abbastanza convinto che Cairo abbia fatto il suo tempo. Sai qual è il punto? Ho quarant’anni e per metà della mia vita ho avuto Cairo presidente. Vent’anni di Cairo presidente», ha dichiarato durante la sua ospitata al podcast Jeantoneria.