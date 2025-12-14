Torino, restaurata la foto di Gigi Meroni in Corso Umberto

Il Circolo Soci Torinofc 1906 ha restaurato e riposizionato la foto di Meroni

Buone notizie per i tifosi granata. Il Circolo Soci Torinofc 1906, grazie all’opera del Socio Bruno Crovella, ha restaurato e riposizionato la foto del compianto ex giocatore granata Gigi Meroni, che era stata vandalizzata. Proprio nel luogo in cui si spense la giovane vita della Farfalla Granata, in Corso Re Umberto, di fronte al civico 46 è stata nuovamente affissa la foto che raffigura l'ex numero 7 granata. Nello stesso luogo lo scorso ottobre, in occasione del 58esimo anniversario dalla sua morte, si è tenuta la cerimonia in ricordo della “Farfalla granata”, con la benedizione di Don Riccardo Robella.