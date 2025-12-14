tor mondo granata Torino, restaurata la foto di Gigi Meroni in Corso Umberto

news

Torino, restaurata la foto di Gigi Meroni in Corso Umberto

Torino, restaurata la foto di Gigi Meroni in Corso Umberto - immagine 1
Il Circolo Soci Torinofc 1906 ha restaurato e riposizionato la foto di Meroni
Eugenio Gammarino

Buone notizie per i tifosi granata. Il Circolo Soci Torinofc 1906, grazie all’opera del Socio Bruno Crovella, ha restaurato e riposizionato la foto del compianto ex giocatore granata Gigi Meroni, che era stata vandalizzata. Proprio nel luogo in cui si spense la giovane vita della Farfalla Granata, in Corso Re Umberto, di fronte al civico 46 è stata nuovamente affissa la foto che raffigura l'ex numero 7 granata. Nello stesso luogo lo scorso ottobre, in occasione del 58esimo anniversario dalla sua morte, si è tenuta la cerimonia in ricordo della “Farfalla granata”, con la benedizione di Don Riccardo Robella.

Torino, restaurata la foto di Gigi Meroni in Corso Umberto - immagine 1

Torino, restaurata la foto di Gigi Meroni in Corso Umberto

Leggi anche
La Maratona si riunisce: “Stadio vuoto? Utopia. E non possiamo finire in B”
Circolo Soci Torino FC 1906, serata natalizia: gli ex giocatori granata presenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA