Como-Torino 1-0, Fabregas: “Oggi siamo stati fortunati noi, ma all’andata loro”

Cesc Fàbregas manager of Como 1907 during the Italian Serie A 2024/25 season, football match between Como 1907 and Torino FC on 13 April 2025 at Stadio Comunale Giuseppe Sinigaglia, Italy. Photo Nderim Kaceli

Al termine di Como-Torino, gara valida per il 32° turno di Serie A, il tecnico biancoblù Cesc Fabregas ha commentato la partita ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

Soddisfatto della vittoria?"Sì, è stata una vittoria importantissima per noi. Abbiamo lottato tanto per arrivare qui e penso che la vittoria della squadra sia da grande, soprattutto nei primi 60 minuti. Loro hanno osato tutta la partita, nel finale di più. Se non chiudi le partiti puoi pagare alla fine e a noi succede spesso in questa stagione. Abbiamo anche avuto fortuna nel gol finale annullato per doppio tocco sul corner ma penso che sia una vittoria meritata con un po' di fortuna che finalmente ci è arrivata".

Cos'è successo nel finale?"Per me questa è passione, se no vado con la mia famiglia. Quando vedo la mia squadra giocare così e lavorare tanto in settimana alzando il livello, sono orgoglioso. È un merito incredibile per tutti i ragazzi".

I tuoi attaccanti sono stati molto aggressivi oggi..."Questo conta molto nel calcio moderno. Recuperare palla è importante e se Ikone continua a capire che deve continuare così può diventare un giocatore molto forte. Deve capire che a calcio si gioca sia con che senza palla. I grandi campioni lo fanno e per me è una cosa importante. Nell'analisi della partita lo vediamo settimana dopo settimana, oggi abbiamo avuto occasioni ma senza fare il secondo gol e così si rischia di concedere qualcosa agli avversari. Ora però sto vedendo una squadra forte e in crescita, sono contento così".

Ha fatto una promessa ai suoi giocatori per la salvezza?"No ma tra di noi abbiamo un piccolo patto. Dobbiamo sempre guardare in avanti e crescere in mentalità. Io nel futuro Como e nel progetto vedo che dobbiamo crescere tanto come mentalità, cultura e disciplina. Serve fare degli step in più e vediamo dove possiamo arrivare. Ora possiamo capire che siamo sulla strada giusta".