Gazzetta dello Sport: “Nuova idea Toro”

Rassegna Stampa / Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"La nuova idea in forno per il derby è nata da poco più di ventiquattrore - scrive il quotidiano -. Centrocampo a quattro, tridente offensivo puro, Simone Verdi attaccante esterno di destra, dirottato nella sua posizione naturale". E' vero che il Toro con Nicola ha sempre iniziato con il 3-5-2, ma le rimonte sono state costruite molto spesso quando il modulo è cambiato, con il ricorso costante al 3-4-3. E nel derby il tecnico granata potrebbe ricorrere al cambio modulo, utilizzando un assetto molto più offensivo con l'esterno ex Napoli che tornerebbe a giocare nella posizione in cui nel Bologna fece tanto bene.