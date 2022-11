La Gazzetta dello Sport: “Toro generazione 2000, ora tocca a Ilkhan”

"Chi fosse alla ricerca di prove che giovane può essere bello, riapra l’almanacco e si guardi alle spalle - scrive La Gazzetta dello Sport, tornando a Udinese-Torino di un mese fa - A Udine, Ivan Juric schierò una delle formazioni del Torino con l’età media più bassa dell’ultimo decennio granata in Serie A (età media di 24 anni e 118 giorni). Per essere proprio precisi, è stato finora il quinto undici di partenza più giovane della Serie A. Quella domenica, il Toro aveva una difesa tutta di poco più che ventenni, con Zima, Buongiorno e Schuurs. A centrocampo si affidava alla regia del 2001 Ricci, davanti Pietro Pellegri. Non c’era nessun trentenne tra i titolari. Anzi, il più “anziano” era il russo Aleksej Miranchuk, nato il 17 ottobre 1995". Una dimostrazione di come, nel Torino targato Juric, i giovani possono essere protagonisti, con qualcuno che ancora però non ha trovato molto spazio: "Per Juric il rammarico più grosso, finora, sembra sia stato quello di non aver dato ancora tanto spazio al diciottenne turco Ilkhan (4 presenze). Un centrocampista 2004 con personalità e buona tecnica: per il Toro è incedibile, le valutazioni di Juric sul suo conto sono lusinghiere. Il talento c’è tutto: Juric sta studiando un piano affinché, nel nuovo anno, possa intraprendere la strada fatta dai compagni. Avrà senza dubbio più spazio: nel 2023 toccherà a Ilkhan".