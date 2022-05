La Stampa: “Torino sempre più compatto e unito, grazie anche a Juric”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Per completare la stagione, ad una partita dalla fine e con il Torino senza obiettivi concreti se non battere una big e concludere il campionato al 10^ posto, terminato l'allenamento i giocatori si sono improvvisati cuochi: una grigliata al Filadelfia con squadra, staff, allenatore e momenti di relax. Un post-allenamento che vede in quel Torino la compattezza che da tempo mancava, quello spirito di squadra che da due anni a questa parte si era un po' perso: "È l’immagine conclusiva - scrive La Stampa - di una stagione nella quale la mano e lo spirito dell’allenatore croato hanno invaso ogni anfratto del mondo granata, ripulendolo e caricandolo dov’era necessario. E il primo e più importante obiettivo centrato è proprio quello di aver restituito tranquillità e serenità al gruppo che aveva passato gli ultimi due anni chiuso in una centrifuga, e che adesso ha ritrovato la voglia di divertirsi. Di stare insieme, di condividere momenti". Ora è davvero il Torino, sia fuori che dentro al campo.