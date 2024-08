Adams si prende subito il Toro: gol, assist e capacità di legare il gioco

Ché Adams è stato certamente uno dei protagonisti principali della vittoria casalinga contro l'Atalanta insieme a Vanja. Il tap-in vincente del 2-1 e l'assist con il contagiri per Ilic in occasione del momentaneo pareggio sono certamente le due giocate che subito vengono alla mente se si pensa alla sua prestazione contro la Dea, ma la sua partita è stata costellata anche da tante piccole cose fatte bene, che hanno agevolato la manovra della squadra.

Adams, funzionale come collante tra reparti

Laddove Adams ha dato un contributo importante, è in quella zona intermedia tra il centrocampo e l'attacco. Contro l'Atalanta ha infatti svolto un lavoro di collante, dimostrando così di poter essere un buon innesto in rosa che, oltre a dare una mano a livello realizzativo, può servire a raccordare i reparti, permettendo così a Zapata di non essere abbandonato a se stesso davanti e ai centrocampisti di avere un'alternativa in più in fase di organizzazione della manovra offensiva.