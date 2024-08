Torino-Atalanta 2-1, l’analisi dei gol: come gioca la squadra di Vanoli

Il Torino di Paolo Vanoli batte 2-1 l'Atalanta grazie alle reti di Ilic e di Adams e anche per merito di Milinkovic-Savic che nel finale para il rigore a Pasalic mandando in visibilio l'ambiente granata. I due gol granata sono belli e che segnano un punto di rottura con il passato: la squadra vuole manovrare e verticalizzare. Forse la cosa che lascia più sorpresi è come Vanoli sia riuscito a dare un'identità in così poco tempo.