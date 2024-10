Adams, Vagnati e l’equivoco sulle dichiarazioni prima di Inter-Torino

Negli ultimi giorni in casa granata sta tenendo banco il tema riguardo le parole dette da Davide Vagnati su Che Adams nel prepartita di Inter-Torino, match andato in scena a San Siro lo scorso sabato 5 ottobre. Queste parole hanno generato malumore tra la tifoseria granata ( QUI i dettagli ) che sui social ha manifestato il proprio dissenso verso il dirigente del Torino. Contestazione che è culminata nella notte tra mercoledì e giovedì, in cui è stato appeso uno striscione davanti ai cancelli dello stadio Filadelfia in cui è stato scritto: “‘Ottimo step per andare in un club più importante’. Andate a f*****o tu, Cairo e questa società imbarazzante”.

Le dichiarazioni di Vagnati pre Inter-Torino

La realtà dei fatti però è che c'è un grande equivoco sulle parole dette dallo stesso Vagnati. Durante il prepartita infatti il dirigente granata ha dichiarato, facendo riferimento ad Adams: "Adams non ha fatto solo seconda divisione, ma anche tanta Premier League. E' un giocatore straordinario, ci ho lavorato personalmente tanto per portarlo a Torino. Sono convinto che abbia delle qualità per giocare nei grandi club in Italia e anche nei club europei. Le sue qualità, dalla forza alla tecnica alla capacità di essere benvoluto nello spogliatoio, gli permettono di essere un trascinatore". Queste sue dichiarazioni sono state molto probabilmente mal interpretate da alcuni organi di stampa e hanno creato un grande equivoco tra i tifosi del Torino. Il concetto che voleva intendere Vagnati è chiaramente che Adams potenzialmente ha qualità tecniche che gli permetterebbero di giocare in un grande club di Italia o estero, insomma che si tratta di un giocatore da grande squadra, e probabilmente nell'intervista su Dazn non si è spiegato bene, ma il dirigente granata non ha mai detto che il Torino per lui è solamente uno step di crescita nè che lo ha preso promettendogli un successivo trasferimento in un club più importante.