Torino, critiche dei tifosi alle parole di Vagnati: “Il Toro non è questo”

Continua il clima di contestazione da parte dei tifosi granata verso la società, con il calciomercato al centro delle attenzioni. Dopo le cessioni di Buongiorno e Bellanova, i sostenitori del Toro temono ulteriori partenze di giocatori fondamentali, cruciali per il buon rendimento della squadra guidata da Vanoli. Ad alimentare questi timori, sono le parole del direttore sportivo Vagnati rilasciate nel prepartita di Inter-Torino, terminata 3-2 per i nerazzurri. Vagnati, riferendosi all’arrivo di Аdams, ha dichiarato: "L'ho preso dicendogli che uno step in Italia può fargli bene per poi magari tornare nei grandi palcoscenici europei, o in Italia ma nei club importanti". Queste dichiarazioni hanno provocato reazioni infastidite tra i tifosi granata.