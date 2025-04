Primavera, Roma-Torino 2-1: i granata pagano l’affanno di inizio ripresa

Il tiro a giro di Perciun porta avanti il Toro, che poi subisce la rimonta della Roma capolista

Irene Nicola Redattore 5 aprile - 15:06

Dopo aver condotto per quasi un tempo la gara con la Roma, il Torino subisce la rimonta della capolista. A condannare i granata il rigore incassato nel recupero della prima frazione ma soprattutto il primo quarto d'ora della ripresa dove la squadra di Fioratti entra in panico e concede una pioggia di occasioni alla Roma come mai fino a quel momento: alla fine Seck di testa insacca il 2-1. Il Toro si scuote e reagisce provando in tutti i modi a riaprire la gara, manca un po' di cattiveria: la Roma accetta la sfida e si difende con ordine, portando a casa i tre punti.

Primavera, Roma-Torino: le scelte — Per la trasferta capitolina, Fioratti conferma in gran parte l'undici d'esordio sulla panchina granata con quattro novità. Nel reparto arretrato l'unica sorpresa riguarda i terzini. Tra i pali sempre Siviero, supportato dalla coppia di centrali Olsson-Mullen; sulle fasce invece ancora Zaia ma a sinistra al posto dell'assente Krzyzanowski, a destra si rivede Marchioro. A centrocampo confermati Dalla Vecchia a destra e Liema Olinga in regia, a sinistra staffetta con Perciun preferito ad Acar. In attacco altro avvicendamento con Jatta al posto di Politakis a destra, a sinistra sempre Cacciamani. Il riferimento offensivo è Franzoni, lui al posto dello squalificato Gabellini.

Primavera, Roma-Torino: il primo tempo — Nella prima fase di partita Roma e Torino si scoprono a proprio agio in ruoli diversi: i giallorossi sono più decisi nel manovrare il pallone e dettano i tempi, i granata scelgono di sfruttare invece le ripartenze. Il Toro per primo mette nel mirino lo specchio con il colpo di testa di Dalla Vecchia su corner battuto da Liema Olinga, non è ben calibrato. La Roma, nonostante il possesso, non riesce a sfondare almeno fino al 18' con il primo tentativo: diagonale di Della Rocca da posizione defilata, Siviero si allunga. I granata rispondono quasi immediatamente, con Franzoni dal limite che calcia alto dopo essersi liberato della marcatura di Seck. Il Toro c'è e ha il cinismo che serve per portarsi in avanti al 32' contro la capolista. La Roma sbaglia la ripartenza dal basso forse in un eccesso di fiducia: Romano passa il pallone indietro a De Marzi, che apre a sua volta a destra per Di Nunzio, braccato da Dalla Vecchia. I giallorossi lamentano una trattenuta del capitano granata, che tira la maglia senza particolare intensità a giudizio del direttore di gara. Sulla palla persa si avventa Perciun, che si accentra fino al limite dell'area e poi sfodera la specialità della casa: tiro a giro di destro, si gonfia la rete. La Roma reagisce con qualche lampo, il Torino non si fa spaventare salvo poi pagare dazio con un errore al 46'. Cross di Cama dalla trequarti a sinistra, Della Rocca tenta l'aggancio con Siviero che esce dai pali per contenerlo. Il contatto tra i due c'è anche se sembra leggero: il direttore non ha dubbi e indica il dischetto. Si prepara Graziani: destro angolatissimo, Siviero intuisce la traiettoria alla sua destra ma per un soffio non ci arriva. Riposo con l'amaro in bocca per il Torino, agguantato sull'1-1.

Primavera, Roma-Torino: il secondo tempo — Alla ripresa Fioratti spende subito un cambio: Pellini entra al posto di Olsson e si posiziona al centro della difesa. I ritmi in avvio sono blandi, Fioratti allora decide di variare sul fronte offensivo: out Franzoni e Jatta, entrano Mangiameli e Politakis. La Roma non dà modo al Toro di risistemarsi e spaventa già al 53' con una sassata al volo di Zefi, fuori non di tanto. Dopo quell'occasione è assalto da parte dei giallorossi, che ci provano a ripetizione: Graziani prima, murato da uno strepitoso Marchioro in scivolata al momento del tap-in, poi Di Nunzio, fermato da Siviero con un colpo di reni, e infine anche Della Rocca. In affanno il Toro, chiuso nella propria metà campo e bersagliato senza riuscire a reagire. Al 56' Cama e Di Nunzio costringono Siviero agli straordinari, la palla resta nei pressi della porta e Zefi centra la traversa. La Roma resta avanti, crea palle gol a ripetizione e al 58' sfonda la difesa granata dopo dieci minuti di blackout. Corner battuto corto, traversone a cercare Golic che centra la traversa in pieno: il pallone torna in area dove c'è Seck che stacca più in alto di tutti e di testa sigla il 2-1. Paradossalmente il Torino riguadagna fiducia dopo aver incassato il gol e mette da parte la paura di inizio secondo tempo. Perciun ci prova dalla distanza all'ora di gioco, ma questa volta il pallone non gira e De Marzi fa suo il pallone. Il cronometro scorre, la Roma non è più inferocita come a inizio frazione e il Toro per contro è deciso a reagire. I granata giocano in velocità, senza riuscire a impensierire concretamente nel momento decisivo nonostante le sgasate di Politakis e Cacciamani. I giallorossi approfittando degli spazi aperti rispondono al 76' con Di Nunzio: Siviero lo blocca da ottima posizione. Fioratti si gioca il tutto per tutto con gli ultimi due cambi: fuori Marchioro e Dalla Vecchia, dentro Acquah (all'esordio in Primavera 1) e Acar. Il turco all'87' è quello che va più concretamente vicino al possibile 2-2 con un'azione personale e un mancino mirato verso l'incrocio dei pali e terminato fuori di poco. Cinque minuti di recupero per sperare nel pareggio. Una fiammata di Cacciamani allo scadere regala un ultimo corner: il Toro lo gioca corto tentando l'uno-due tra Cacciamani e Perciun, il moldavo sbaglia però l'ultimo tocco. Finisce 2-1 al Tre Fontane.

Primavera, Roma-Torino: il tabellino — ROMA-TORINO 2-1

Marcatori: 32' Perciun (T), 45+1' rig. Graziani (R), 58' Seck (R)

ROMA: De Marzi, Seck (67' Reale), Golic, Romano, Marazzotti (46' Coletta), Graziani (88' Bah), Almaviva (46' Zefi), Cama, Di Nunzio, Della Rocca (92' Levak), Marchetti. A disposizione: Jovanovic, Kehayov, Nardin, Sugamele, Lulli. Allenatore: Falsini

TORINO (4-3-3): Siviero; Zaia, Olsson (46' Pellini), Mullen, Marchioro (79' Acquah); Dalla Vecchia (79' Acar), Liema Olinga, Perciun; Jatta (52' Politakis), Franzoni (52' Mangiameli), Cacciamani. A disposizione: Plaia, Anino, Sow, Acar, Sabone, Mendes, Acquah. Allenatore: Fioratti

Ammoniti: 20' Marazzotti (R), 30' Almaviva (R), 47' Perciun (T)