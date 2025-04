Primavera 1, la classifica: il Toro si ferma e scivola al quattordicesimo posto

Arriva il primo stop per il Torino di Fioratti, che cade contro la capolista Roma. I granata sbloccano il match al 31’ con Perciun, ma proprio allo scadere del primo tempo, la Roma ristabilisce l’equilibrio con Graziani, freddissimo dal dischetto. Nella ripresa, i giallorossi completano la rimonta: è Seck, lasciato colpevolmente libero dalla difesa granata, a trovare il gol del sorpasso sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Toro prova a reagire con un forcing nel finale, ma il risultato non cambia più. La Roma conquista tre punti pesantissimi e consolida il primo posto in solitaria, mentre il Torino scivola al quattordicesimo posto in classifica, in attesa del risultato dell’Atalanta. Il margine dalla zona playout è attualmente ancora di 11 punti, andrà monitorato con i risultati del weekend.