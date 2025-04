Torino, il punto dall’infermeria: Lazaro salta il Verona per un problema fisico

Nel corso della conferenza stampa di presentazione alla sfida contro il Verona, il tecnico dei granata Paolo Vanoli ha fatto il punto della situazione nche sugli infortunati. Oltre ai lungodegenti Schuurs e Zapata (entrambi rientrati al Filadelfia da pochi giorni), Savva (operato pochi giorni fa per la seconda volta), Ilkhan (in fase di recupero dopo la rottura del legamento crociato), Salama (fermo per un problema muscolare) e Njie (operato al malleolo), la novità dell'ultima ora è che anche Valentino Lazaro salterà Torino-Verona. "Ha avuto un sovraccarico ad un polpaccio - ha detto Vanoli in conferenza stampa -. Non ci sono tempi precisi per il recupero, vedremo di giorno in giorno, ma lui mi ha dato massima disponibilità. Per me, quando un giocatore dice di voler giocare a tutti i costi, è un segnale positivo". L'esterno austriaco aveva avuto un piccolo problema fisico anche nel mese di marzo. Contro l'Empoli, per sopperire alla sua assenza, Vanoli aveva cambiato modulo passando ad un centrocampo a tre: "Sapete che Valentino è un giocatore particolare per come ci dà equilibrio - ha detto Vanoli -. Ma abbiamo due piani di riserva tra cui poter scegliere".