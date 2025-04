Toro, guarda chi si rivede al Fila: le novità sul recupero di Schuurs e Zapata

Ci sono due pilastri della rosa granata che devono ancora recuperare dai rispettivi infortuni, ma che tutti i tifosi aspettano con ansia di rivedere in campo. E Ieri, finalmente, sia Perr Schuurs che Duvan Zapata sono tornati al Filadelfia. L'olandese alle prese con una lunghissima riabilitazione potrebbe vedere la luce infondo al tunnel e l'obiettivo è quello di reintegrarlo per l'inizio della preparazione estiva. Sperando che possa tornare a pieno regime nella prossima stagione, anche se, ricordiamo, non gioca dal 21 ottobre 2023. Per Duvan Zapata, invece, il recupero sta seguendo i piani dopo l'infortunio al legamento dello scorso ottobre. Il rientro per il colombiano non sarà imminente e si capirà meglio nei prossimi mesi una possibile data per il ritorno in campo a tutti gli effetti. Entrambi sono dunque entrati nella fase finale del percorso e il fatto che siano al Filadelfia è un ottimo segnale per il futuro. I due giocatori, infatti, finiranno la riabilitazione a Torino con lo staff tecnico granata e non in altre sedi. Schuurs sembra aver risolto i problemi legati alle ricadute e Zapata non ha riscontrato ostacoli nel recupero, dunque, l'obiettivo per entrambi è quello di mettersi a disposizione di Vanoli per l'inizio della stagione che verrà.