Lo stimolo per il finale di stagione del Toro? Vanoli non ha dubbi: “Il pubblico”

Lo stimolo in più per il Torino di Paolo Vanoli che veleggia a metà classifica può avere un nome e cognome: il pubblico granata. Anche oggi, domenica 6 aprile, in un match non di cartello (niente derby o scontri con le milanesi o le romane o ancora il Napoli) ci sarà una grande cornice allo stadio "Olimpico-Grande Torino". Un ottimo segnale in vista dell'ultimo segmento di stagione, soprattutto se si pensa alla situazione granata nei mesi autunnali. "C'è unione tra squadra e pubblico: dovremo tirare fuori qualcosa in più. La nostra gente ci sta dimostrando affetto e noi daremo il 100%" ha commentato a tal proposito Vanoli nella conferenza stampa pre match contro l'Hellas Verona.

Classifica anonima ma pubblico sempre presente: un entusiasmo da non disperdere

Non era affatto scontato avere una risposta del pubblico così entusiastica in vista dell'appuntamento con l'Hellas Verona. La classifica del Torino non permette di sognare. I 39 punti a inizio aprile fanno stare tranquilli i granata ma nello stesso tempo non li fanno ambire ad alcuna posizione degna di qualificazione europea. In altre parole, campionato anonimo dal punto di vista del piazzamento finale. Eppure il 2025 granata ha fatto scoccare una nuova scintilla di positività tra la squadra, lo staff e il tifo granata. Ecco perché sarà importante chiudere bene: disperdere quanto di buono si è seminato nell'ultimo periodo sarebbe deleterio in vista del prossimo futuro. Proprio per questo il pubblico dovrà essere la motivazione in più per i granata di Vanoli.